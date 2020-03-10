США сочли достаточным обмен нотами для продления СНВ-3

Власти США считают, что при необходимости Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить лишь обменявшись дипломатическими нотами. Соответствующее заявление сделал госдепартамент. Вашингтон также считает необходимым сделать участником СНВ-3 Китай. По мнению американских властей, это поможет предотвратить гонку вооружений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что России потребуются месяцы на то, чтобы продлить СНВ-3, напоминает РИА «Новости». По его словам, для этого исполнительная ветвь власти должна внести его на рассмотрение Федерального собрания, законопроект должен пройти обе палаты парламента.

В середине февраля Вашингтон выразил надежду на серьезные переговоры с Москвой и, возможно, Пекином по вопросу сокращения стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его мнению, Россию и Китай к переговорам могут подтолкнуть капиталовложения главы США Дональда Трампа в обороноспособность страны, а также выход Штатов из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). О'Брайан выразил уверенность, что серьезная дискуссия о сокращении ядерных вооружений должна пройти в ближайшие месяцы. По мнению наблюдателей, это неприкрытая позиция силы и стратегия запугивания.

Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах, однако отметил, что Пекин отказывается от дискуссии по данной теме. По итогам декабрьского визита в Белый дом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет сомнений, что президент Дональд Трамп осознает выгоду от «добрых отношений» между Москвой и Вашингтоном.

Как писал «Новый День», он также отметил, что до 5 февраля 2021 года вопрос о сдерживании стратегических наступательных вооружений остается в руках обеих сторон. «Наши предложения – «на столе». Нас услышали – это я понимаю. Теперь решать Вашингтону», – подчеркнул он.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.03.20

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