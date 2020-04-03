«Не нужно перекладывать вину на замов»: Мишустин поставил задачу губернаторам по борьбе с пандемией

Глава Минздрава России Михаил Мурашко высказал мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 развивается по благоприятному сценарию. Премьер Михаил Мишустин со своей стороны заявил, что нельзя исключать самый сложный сценарий пандемии.

По оценке Мурашко, введенные в стране карантинные меры «реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных». «Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», – отметил министр (цитата по РИА «Новости»).

Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что Россию еще только ожидает пик эпидемии. «Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию», – заявил глава правительства на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

В связи с этим он велел главам регионов и руководителям федеральных органов власти обеспечить полную готовность больниц к приему заразившихся – «в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий». Мишустин напомнил, что регионам было выделено более 33 млрд рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, и заявил о недопустимости жалоб на нехватку средств и неготовность медучреждений к приёму больных. Обращаясь к губернаторам, он призвал не перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. «Эту работу нужно довести до конца», – подчеркнул премьер.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, 34 человека скончались, выздоровел 281 человек.

Москва, Наталья Петрова

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