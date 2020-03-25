«Наказание будет очень строгим»: Мишустин дал указания главам регионов из-за коронавируса

Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригрозил жестким наказанием главам регионов за плохую борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом премьер заявил на заседании президиума Координационного совета при кабмине по противодействию COVID-19 в России.

«Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточного внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать», – заявил Мишустин, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ. «Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо, – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что региональные власти должны быть готовы «оперативно организовать места для тех, кто заболеет». По его словам, губернаторы должны четко «довести до всех» расчет необходимых инфекционных коек, оборудования и количества врачей до 28 марта. «Это очень важная работа, и прошу руководителей субъектов Федерации лично возглавить ее в своих регионах и доложить, как это и было поручено», – подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер велел главам регионов увеличить число инфекционных мест в больницах на случай необходимости.

В России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. В Москве зафиксировано 410 случаев заболевания – это самый большой показатель среди регионов.

Москва, Наталья Петрова

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