российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 марта 2020, 15:43 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Наказание будет очень строгим»: Мишустин дал указания главам регионов из-за коронавируса

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригрозил жестким наказанием главам регионов за плохую борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом премьер заявил на заседании президиума Координационного совета при кабмине по противодействию COVID-19 в России.

«Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточного внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать», – заявил Мишустин, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ. «Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо, – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что региональные власти должны быть готовы «оперативно организовать места для тех, кто заболеет». По его словам, губернаторы должны четко «довести до всех» расчет необходимых инфекционных коек, оборудования и количества врачей до 28 марта. «Это очень важная работа, и прошу руководителей субъектов Федерации лично возглавить ее в своих регионах и доложить, как это и было поручено», – подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер велел главам регионов увеличить число инфекционных мест в больницах на случай необходимости.

В России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. В Москве зафиксировано 410 случаев заболевания – это самый большой показатель среди регионов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.20

«Почему авторы амнистии так снисходительны к преступникам?» Путин не слышит родственников жертв ДТП. / Кудрин допустил, что Россия останется без экономического роста. / Путин выступит с телеобращением к россиянам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Биотерроризм»: главный эпидемиолог минздрава РФ раскрыл, чем опасен китайский коронавирус

Вице-губернатор рассказал, когда маски появятся в аптеках

Куйвашев подписал указ об изоляции пожилых свердловчан

Красный Крест перестал раздавать маски: они закончились

Коронавирус наступает: в России готовятся ограничить работу магазинов и ТЦ

Медики ждут пика возвращения свердловчан из-за рубежа на этой неделе

Роспотребнадзор назвал города, у жителей которых подозревают коронавирус

Вслед за масками из аптек пропали парацетамол и хлоргексидин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,