Кремль анонсировал большое обращение Путина по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин выступит с большим обращением на сегодняшнем совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, у президента Путина, действительно, запланировано большое выступление. При этом пресс-секретарь главы государства отказался анонсировать каких-либо заявлений Путина, призвав дождаться данного совещания, которое начнется в период с 15.00 до 16.00 мск.
Он также сообщил, что на совещании выступят врио губернаторов Иркутской области и Севастополя, главы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин.
Последний раз Путин выступал с обращением в связи с пандемией коронавируса 15 апреля. Тогда он объявил о дополнительных мерах господдержки бизнеса и помощи регионам.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 28.04.20
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