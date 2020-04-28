Кремль анонсировал большое обращение Путина по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин выступит с большим обращением на сегодняшнем совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у президента Путина, действительно, запланировано большое выступление. При этом пресс-секретарь главы государства отказался анонсировать каких-либо заявлений Путина, призвав дождаться данного совещания, которое начнется в период с 15.00 до 16.00 мск.

Он также сообщил, что на совещании выступят врио губернаторов Иркутской области и Севастополя, главы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин.

Последний раз Путин выступал с обращением в связи с пандемией коронавируса 15 апреля. Тогда он объявил о дополнительных мерах господдержки бизнеса и помощи регионам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.20

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