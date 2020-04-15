Сотни миллиардов на поддержку: Путин рассказал, кому еще и как власти помогут в условиях пандемии

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса в ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.

Во-первых, глава государства предложил добавить в список наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии «малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами». Путин напомнил, что ранее в этот перечень были включены предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела.

Во-вторых, президент счел необходимым предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь от государства для выплаты заработных плат в апреле-мае и решения других текущих неотложных задач. Объем помощи будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников компании по состоянию на 1 апреля из расчета 12130 рублей на работника в месяц. Единственное условие для ее получения – сохранение не менее 90% штатной численности на 1 апреля текущего месяца. Подать заявление на получение помощи можно будет дистанционно в течение месяца с 1 мая. При выполнении вышеуказанного условия «финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая, соответственно, средства за май придут в июне», отметил Путин.

В-третьих, глава государства заявил, что не менее 75% объема зарплатных шестимесячных кредитов бизнесу должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Это, по его мнению, «позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов».

Путин также предложил предоставить доступ к таким кредитам не только малому, но и среднему и крупному бизнесу в пострадавших секторах экономики.

Кроме того, Путин предложил выдавать системообразующим предприятиям льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка – 6%. Кроме того, половина кредита, уточнил президент, будет обеспечена госгарантиями Минфина. Путин в связи с этим поручил правительству доработать перечень системообразующих предприятий «на основе внятных, четких, объективных критериев». «В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики», – подчеркнул он.

Помимо этого, Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей, а также поручил проработать отдельные меры поддержки по каждому из базовых опорных секторов экономики.

Также президент предложил дополнительно направить регионам 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

При этом Путин подчеркнул, что «потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям». «Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.20

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