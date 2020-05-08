МИД ФРГ о попытках переписать историю Второй мировой войны: «Только Германия ответственна за начало войны и Холокост»

Только гитлеровская Германия виновата в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Об этом говорится в совместной статье для журнала Der Spiegel глава МИД Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг. По их словам, те, кто пытаются переложить ответственность за развязывание войны на другие страны, «чинят несправедливость» по отношению к жертвам нацизма и раскалывают Европу.

«Попытки позорным образом переписать историю, предпринятые в последние месяцы, требуют от нас разъяснений, в которых с учетом неизменных исторических фактов нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Кто сеет сомнения по этому поводу и представляет другие народы в роли преступника, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам. Тот эксплуатирует историю и вносит раскол в Европу», – пишут авторы статьи.

В ней указывается, что немцы заплатили цену за то, что позволили прийти к власти нацистам и не смогли самостоятельно от них освободиться. «Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который подменяет рациональное мышление национальными мифами», – подчеркивают авторы статьи.

Маас и Виршинг призвали осторожно относится к истории. Они напомнили, что в России и большинстве других стран бывшего СССР, а также в странах западной коалиции день годовщины окончания войны отмечают парадами Победы и другими торжествами, тогда как в Польше, Прибалтике и других странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы испытывают смешанные чувства по поводу 8 мая. Отметим, что во многих европейских странах победа над нацизмом отмечается 8 мая – дата капитуляции Германии. «Для них радость по поводу победы над национал-социализмом связана для них с началом другой формы свободы и независимости ", – полагают авторы статьи.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что у граждан России не может быть никакого чувства вины за Вторую мировую войну. Глава государства подчеркнул, что Советский Союз положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан. «Поэтому нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать», – заявил Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия 1». «Кто на кого напал 22 июня 41 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?» – сказал президент.

Как сообщал «Новый День», 27 января текущего года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны, которая привела к геноциду еврейского народа.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – заявил Зеленский, намекая на советско-германский пакт о ненападении 1939 года. На Мюнхенский сговор европейских государств и Германии 1938 года президент Украины намекать отказался. Позднее, 14 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о недопустимости искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Напомним, в сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну развязали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт о ненападении 1939 года.

Накануне Пентагон опубликовал на своем сайте презентацию, посвященную 75-летию Победы над нацистской Германией. По мнению ее авторов, Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, напав на Польшу в 1939 году. Захват этой страны, как заявили в Минобороны США, привел к гибели 6 млн евреев. При этом в документе превозносится роль американских вооруженных сил в победе над нацизмом. Так, в нем утверждается, что высадка американских и британских войск в Нормандии 6 июня 1944 года ознаменовала неизбежность краха Третьего рейха.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 08.05.20

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