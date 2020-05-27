В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину

Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину из-за несогласия с увольнением не является для Кремля главным вопросом в настоящее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, о судебном иске в Кремле узнали из сообщений СМИ. «Это сейчас для нас не является главным вопросом», – отметил Песков, уточнив, что «никаких решений на этот счет не принималось» (цитаты по РИА «Новости»). «Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными», ‒ добавил он.

Песков также сообщил, что ему ничего не известно о том, чтобы в президентской канцелярии получали какие-то документы от Игнатьева.

Ранее стало известно, что Игнатьев обратился в Верховный суд России с намерением оспорить указ президента об отрешении от должности с формулировкой «утрата доверия», подписанный 29 января текущего года.

Иск поступил в судебную инстанцию 20 мая. ВС РФ принял к производству исковое заявление Игнатьева к Путину в той части, в которой экс-губернатор оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий. Рассмотрение иска назначено на 30 июня. При этом Верховный суд отказался рассматривать иск в части требований предоставления истцу дополнительных социальных и иных гарантий, поскольку это не входит в его компетенцию.

Игнатьев оказался в центре скандала в январе этого года после своего призыва «мочить» журналистов и требования к сотруднику МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники. Это попало на видео и вызвало большой общественный резонанс, после чего Игнатьева исключили из «Единой России» и уволили.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.20

Жириновский предупредил об опасности коллекций бабочек и археологических находок. / В Кургане начался ремонт больницы скорой помощи, которую посещал премьер-министр Мишустин. / Бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию напечатают к 8 июня. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»