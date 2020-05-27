Верховный суд привлек Путина в качестве ответчика по иску экс-главы Чувашии

Верховный суд России определил президента РФ в качестве административного ответчика по иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении в должности. Это следует из определения ВС РФ.

«Привлечь к участию в деле в качестве административного ответчика президента Российской Федерации, – цитирует документ «Интерфакс». – Направить административному ответчику копии данного административного искового заявления и приложенных документов».

Представителю ответчика предложено до 22 июня представить суду и истцу письменные возражения, а также передать суду доказательства, обосновывающие эти возражения.

Ранее стало известно, что Игнатьев обратился в Верховный суд России с намерением оспорить указ президента об отрешении от должности с формулировкой «утрата доверия», подписанный 29 января текущего года.

Иск поступил в ВС РФ 20 мая. Суд принял к производству исковое заявление Игнатьева к Путину в той части, в которой бывший губернатор оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий. Рассмотрение иска назначено на 30 июня. При этом Верховный суд отказался рассматривать иск в части требований предоставления истцу дополнительных социальных и иных гарантий, поскольку это не входит в его компетенцию.

Михаил Игнатьев оказался в центре скандала в январе этого года после своего призыва «мочить» журналистов и требования к сотруднику МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники. После этого его исключили из «Единой России» и уволили.

Тем временем, как стало известно в среду, Игнатьев попал в больницу в Петербурге с двусторонней пневмонией. По данным источника «Коммерсанта», экс-чиновник находится в тяжелом состоянии – у него сильное поражение легких. Бывшего губернатора госпитализировали еще в начале мая. Он помещен на аппарат Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Телеграм-канал Baza уточняет, что Игнатьев находится в медицинском центре имени Алмазова. Туда он попал 29 февраля, а 7 мая его перевели в реанимацию на аппарат ЭКМО.

Москва, Наталья Петрова

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