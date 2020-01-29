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Среда, 29 января 2020, 18:12 мск

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Утратил доверие: Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии

Фото: instagram.com/mihail_ignatiev_chuvashiya

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее оказался в центре скандала после своего призыва «мочить» журналистов и требования к сотруднику МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники. Как сообщила пресс-служба Кремля, решение принято «в связи с утратой доверия» главы государства.

Днем ранее Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия».

В то же время этим же президентским указом Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Олега Николаева.

В пресс-службе Кремля уточнили, что документ вступил в силу со дня его подписания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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