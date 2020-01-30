В Чувашии назначили дату выборов главы региона

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября. В настоящее время обязанности губернатора исполняет Олег Николаев, назначенный президентом вместо уволенного Михаила Игнатьева.

«Официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне. Сами выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», – рассказал РИА «Новости» представитель избиркома Чувашской республики.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее оказался в центре скандала после своего призыва «мочить» журналистов и требования к сотруднику МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники. Как сообщила пресс-служба Кремля, решение принято «в связи с утратой доверия» главы государства. Днем ранее Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия».

Чебоксары, Служба информации РИА «Новый День»

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