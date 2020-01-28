Оскандалившегося главу Чувашии выгнали из «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» президиумом Генерального совета партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Ранее руководитель Чувашии дважды оскандалился: первый раз, когда призвал «мочить» журналистов, а потом, когда заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники.

Накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета «Единой России» исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», – отметил Турчак, чьи слова приводит сайт партии власти.

В понедельник зампредседателя Генсовета ЕР Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не чувствует своей вины в произошедшем. «На вопросы, заданные ему по ВКС (видеоконференцсвязи – прим. ред.), Игнатьев сказал, что не видит за собой никакой вины, и все это происки конкурентов», – сообщил Хинштейн в своем твиттере.

Ранее сегодня источники РБКповедали о скорой отставке Игнатьева. Сам глава региона не подтвердил эту информацию. В Кремле между тем заявили, что президентского указа насчет Игнатьева на данный момент нет, напомнив, что кадровые решения АП не анонсирует. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.20

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