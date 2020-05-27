Экс-глава Чувашии оспорит приказ Путина об увольнении в суде

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России. Он намерен оспорить приказ президента Владимира Путина об отставке в связи с утратой доверия.

Согласно базе данных ВС, иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня. Административным ответчиком по иску заявлен президент России.

29 января Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее оказался в центре скандала после своего призыва «мочить» журналистов и требования к сотруднику МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники.

Как сообщила пресс-служба Кремля, решение принято «в связи с утратой доверия» главы государства. Днем ранее Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия».

Исполняющим обязанности руководителя региона был назначен депутат Госдумы Олег Николаев. Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.05.20

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