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Среда, 27 мая 2020, 12:44 мск

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Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии к президенту

Фото: сайт Кремля

Верховный суд отклонил часть требований по иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Исковое заявление было возвращено по части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии.

Ранее стало известно, что Игнатьев обратился в Верховный суд России с намерением оспорить приказ президента об отрешении от должности в связи с утратой доверия, подписанный 29 января.

Михаил Игнатьев оказался в центре скандала после своего призыва «мочить» журналистов и требования к сотруднику МЧС прыгать за ключами от новой служебной техники. После этого его уволили.

Москва, Зоя Осколкова

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