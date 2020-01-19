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Воскресенье, 19 января 2020, 17:17 мск

Новости Общество

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Глава одного из регионов России призвал «мочить» журналистов, критикующих власть

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. Подобным образом глава региона поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное мероприятие, посвященное Дням российской и чувашской прессы, прошел в Чебоксарах 18 января.

«Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке…

А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», – цитирует Игнатьева «Правда ПФО». – Отдельные, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах.

Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

Москва, Игорь Юров

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