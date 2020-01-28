Главе Чувашии предрекли скорую отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в скором времени покинет своей пост. Об этом сообщили источники, близкие к Кремлю. В январе чиновник оказался в центре двух крупных скандалов, когда призвал «мочить» журналистов и заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой техники.

Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента. Сам Игнатьев не подтвердил эту информацию, его пресс-секретарь Олег Сидоров отказался от комментариев. Михаил Игнатьев занимает пост главы Чувашии с 2010 года. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Ранее глава республики дал два повода для скандала. Так 18 января на Дне печати он призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. «Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», – сказал Игнатьев. Позже он извинился за свои слова, которые «все передернули и переиначили», а также отметил, что «корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи».

Второй скандал произошел 23 января во время вручения ключей от новых пожарных машин сотрудникам МЧС. В Сети разошлось видео, где глава региона заставил офицера МЧС прыгать за ключами. Спустя несколько дней Игнатьев выпустил заявление, в котором отверг «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС». Он уточнил, что лично знаком со спасателями, которые были на торжественной церемонии.

Несмотря на объяснение Игнатьева «Единая Россия» решила исключить его из своих рядов, а также рассмотреть вопрос о его соответствии своей должности. Впрочем, дата президиума генсовета партии, на котором будет принято решение об исключении Игнатьева, еще не определена.

По словам источника в администрации президента, отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов. Собеседник издания уточнил, что поводом могло послужить состояние здоровья главы Чувашии, по неподтвержденной информации, у чиновника проблемы с сердцем. Низкие рейтинги также сыграли свою роль.

Чебоксары, Служба информации РИА «Новый День»

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