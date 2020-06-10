Глава Совбеза РФ заявил о попытках Запада вмешаться в голосование по Конституции

Запад предпримет попытку внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию России. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, западные страны через некоммерческие неправительственные организации «намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения». При этом, как отметил Патрушев, расчет будет также сделан на «стимулирование активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций».

«Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», – полагает секретарь Совбеза.

Патрушев обратил внимание на то, что российские НКО, участвующие в политической деятельности, за пять лет – с 2015 по 2019 годы – официально получили из-за рубежа свыше 4 млрд рублей. Однако, как утверждает он, на самом деле эти суммы значительно выше, поскольку западные спонсоры используют различные скрытые схемы финансирования.

По его мнению, координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, а также ряд других американских структур – Агентство США по международному развитию и американский Совет по международным отношениям. Кроме того, считает Патрушев, в такой деструктивной деятельности участвуют «ведущие американские неправительственные организации». К ним он отнес Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Институт современной России, Национальный фонд в поддержку демократии, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса)».

По словам Патрушева, Запад, в первую очередь США и НАТО, считают Россию своим врагом, указывая на это в своих стратегических документах. Секретарь Совбеза РФ убежден, что западные страны широко используют подконтрольные СМИ и интернет «для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров».

При этом, по его мнению, Запад не только «объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения», но и ищет «кандидатуры на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы». Кроме того, полагает Патрушев, западные страны «вмешиваются в российские выборы, использует антироссийские санкции во всех сферах, в том числе, политизирует спорт высоких достижений».

Секретарь Совбеза РФ также высказался о «цветных революциях» в странах бывшего Советского Союза. По его мнению, действия Запада по «экспорту революций» «подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения нового коронавируса. Новой датой голосования президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.20

Заксобрание Иркутской области назначило дату досрочных выборов губернатора. / Путин и Меркель констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе. / В Донбассе уничтожена взрывом украинская бронемашина – 10 раненых. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»