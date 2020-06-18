В Кремле подтвердили обсуждение роста НДФЛ для богатых

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил обсуждение в правительстве и в администрации президента повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян, однако, подчеркнул он, дискуссия ведется на экспертном уровне.

По его словам, из-за непростой экономической ситуации в стране идет постоянный обмен мнениями на экспертном уровне на уровне кабмина и администрации президента – обсуждаются возможные шаги в сфере антикризисных мер и по стимулированию экономики. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, изменение ставки НДФЛ – лишь одно из обсуждаемых предложений. По словам представителя Кремля, окончательных решений пока нет. При этом Песков обратил внимание, что в сложившихся условиях «диалог ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются и имплементируются очень-очень быстро» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня в пресс-службе правительства РФ заявили, что кабмин не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых россиян.

Накануне журнал Forbes сообщил со ссылкой на источники, что правительство снова обсуждает повышение НДФЛ для обеспеченных россиян. По их данным, среди предложений – рост ставки налога с 13% до 15% для граждан с годовым доходом 2-3 млн рублей в год. Собеседники издания отметили, что к обсуждению этого вопрова власти вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость». Поддержку инициативе уже высказали во всех фракциях Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.20

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