Кремль анонсировал телеобращение Путина

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с телеобращением к россиянам. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент обратится к гражданам РФ «ориентировочно в 15:00 мск». Владимир Путин будет говорить «о текущем моменте… о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», уточнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент несколько раз выступал с обращениями с связи со вспышкой коронавируса. Он объявлял о введении, продлении, завершении нерабочих дней, а также обнародовал меры государственной поддержки бизнеса, семей с детьми и безработных.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.06.20

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