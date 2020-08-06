МИД России жестко отреагировал на доклад Госдепа о «столпах российской пропаганды»

МИД России прокомментировал доклад Госдепартамента США о «российской дезинформации и пропаганде». На Смоленской площади сочли доклад продолжением курса на очернение России и очередной попыткой США поставить под контроль деятельность СМИ. Об этом заявил замдиректора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге в четверг, 6 августа.

«Даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», – приводит слова дипломата РИА «Новости». Как заявил Зайцев, «подобная риторика в отношении России неприемлема».

Дипломат указал на то, что «Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения». По его мнению, американские власти «пытаются заглушить любой голос, идущий вразрез с американскими подходами и установками» (цитата по ТАСС).

«Соответствующий список составлен, исходя из политически мотивированных конъюнктурных соображений, носит явно предвзятый характер», – продолжил дипломат.

Представитель МИД России подчеркнул, действия администрации США «не способствуют возобновлению и активизации реального сотрудничества стран в ключевых сферах глобального и двустороннего взаимодействия».

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что доклад госдепа призван «заглушить» предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с США. Ряд положений доклада в дипмиссии сочли «абсурдными утверждениями». Так, таким примером может служить то, что в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва» (как бы к этому отнесся Сергей Доренко?)». «Если это вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик», – говорится в сообщении российского диппредставительства.

В докладе Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США под названием «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды» говорится, как с точки зрения Госдепа, работает российская пропаганда и перечисляются средства влияния Москвы на мировое информационное поле. По мнению американской администрации, Россия остается ведущей угрозой в этой сфере. Москва пытается влиять на информационную среду в мире через официальные правительственные каналы, финансируемое государством международное вещание, развитие прокси-ресурсов, использование соцсетей и посредством дезинформации в киберпространстве, утверждается в докладе. В Вашингтоне уверяют, что российские власти «вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве».

Москва, Наталья Петрова

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