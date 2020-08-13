Госсекретарь США выступил с угрозами в адрес России

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России последствиями, если подтвердится информация о «сговоре» Москвы с террористическим движением «Талибан» (запрещена в России). Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или, если на то пошло, других жителей Запада, им придется заплатить огромную цену», – подчеркнул Помпео. По его словам, такую позицию он довел до главы МИД России Сергея Лаврова, а представители Пентагона переговорили по этой теме с российскими коллегами. «Мы это терпеть не будем», – сказал Помпео, отметив, что не комментирует вопросы, касающиеся американской разведки.

Напомним, в конце июня газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные источники, сообщалось, что российские спецслужбы якобы тайно предлагали боевикам, связанным с «Талибаном» (запрещена в РФ), вознаграждение за нападения на военнослужащих США в Афганистане. Как уверяет издание, об этом докладывали Трампу несколько месяцев назад, а Совет нацбезопасности США обсуждал этот вопрос в конце марта. При этом в статье не было представлено каких-либо доказательств в пользу этих сведений.

Газета Washington Post в свою очередь опубликовала материал со ссылкой на источники, в котором утверждается, что несколько американских военнослужащих могли быть убиты в Афганистане из-за «сотрудничества» России с боевиками «Талибана» (запрещено в РФ).

Между тем в Белом доме отвергли получение разведданных, о которых упоминается в статье NYT. Президент США Дональд Трамп назвал публикацию газеты очередным примером «фальшивой заказухи».

Позднее американский лидер сообщил в своем твиттере, что разведка США признала недостоверными сведения о якобы сотрудничестве России с талибами.

В МИД России сочли статью американской газеты «вбросом американской разведки», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов». А в Кремле назвали данный материал «абсолютной уткой».

С опровержением выступили и в самом «Талибана» (запрещена в РФ), назвав статью о «сговоре» РФ с талибами безосновательным.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 13.08.20

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