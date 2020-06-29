Трамп обнародовал выводы разведки США насчет «сговора» России и талибов

Разведка США признала недостоверными сведения о том, что Россия якобы предлагала боевикам террористического движения «Талибан» (запрещена в России) награду за атаки на американских солдат в Афганистане. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем твиттере после получения донесения разведки.

По словам американского лидера, разведка «не нашли эту информацию достоверной», и поэтому не стала сообщать ее ему или вице-президенту. Трамп счел статью в New York Times о «сговоре» России с талибами «еще одной сфабрикованной с помощью фальшивых новостей выдумкой, связанной с Россией». По его мнению, издание «хочет выставить республиканцев в дурном свете».

Напомним, 26 июня газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные источники, сообщалось, что российские спецслужбы якобы тайно предлагали боевикам, связанным с «Талибаном» (запрещена в РФ), вознаграждение за нападения на военнослужащих США в Афганистане. Как уверяет издание, об этом докладывали Трампу несколько месяцев назад, а Совет национальной безопасности США обсуждал этот вопрос в конце марта. При этом в статье не было представлено каких-либо доказательств в пользу этих данных.

Между тем в Белом доме отвергли получение разведданных, о которых упоминается в статье NYT. Трамп назвал публикацию газеты очередным примером «фальшивой заказухи».

В МИД России сочли статью американской газеты «вбросом американской разведки», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов», информировал ТАСС.

С опровержением выступили и в самом «Талибана» (запрещена в РФ), назвав материал о «сговоре» РФ с талибами безосновательным.

Тем временем тему о действиях России в Афганистане продолжила сегодня Washington Post. Газета опубликовала материал со ссылкой на источники, в котором утверждается, что несколько американских военнослужащих могли быть убиты в Афганистане из-за «сотрудничества» России с талибами.

Вашингтон, Наталья Петрова

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