«Ваша работа сродни подвигу»: Путин наградил создателя гиперзвукового блока «Авангард»

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами создателя гиперзвукового боевого блока «Авангард», выдающегося конструктора ракетной и ракетно-космической техники, бывшего гендиректора «НПО машиностроения», ныне советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова. О подписании соответствующего указа глава государства сообщил в ходе онлайн-встречи с конструктором, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, среди всех разработок конструктора система «Авангард» – с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, – «занимает особое место», поскольку является «новым видом стратегического оружия».

Путин заявил, что выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. «Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», – отметил глава государства.

«Уважаемый Герберт Александрович, благодаря вам, вашим коллегам, этого не случилось», – обратился Путин к Ефремову, отметив, что в июне 2001 года в Плесецке лично контролировал пуск первого экспериментального планирующего блока. «Этот пуск был успешен», – сказал президент.

«В 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чем, кстати говоря, публично всех и предупредили, я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать», – рассказал Путин. По его словам, завершающий пуск был проведен в декабре 2018 года: «Таким образом, все испытания были успешно завершены». С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что значимость разработки Ефремова «трудно переоценить». «В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи… сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», – обратился президент к конструктору.

Говоря о награждении Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами, Путин заявил, что конструктор «полностью достоин этой, по сути, боевой награды». «Она с мечами, потому что Ваша работа, всех ваших коллег от генеральных конструкторов до рабочих, как я уже сказал, сродни подвигу», – сказал глава государства.

Напомним, Путин впервые рассказал о новой системе с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» в послании Федеральному собранию в 2018 году.

По оценке президента РФ, сегодня Россия впервые в новейшей истории «обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня». «Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет», – заверил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты у администрации бывшего президента США Барака Обамы. По его утверждению, «Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету». По утверждению американского лидера, сейчас у США есть другая ракета, «которая намного, намного быстрее» и которой позавидуют главы Китая и России.

Москва, Наталья Петрова

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