«Похитили у США информацию и создали свою ракету», – Трамп обвинил Москву в краже технологии гиперзвуковой ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как «похитила» информацию о технологии у администрации бывшего президента Штатов Барака Обамы. Такое заявление американский лидер сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Миннесота.

По словам Трампа, речь идет о «супер-пупер ракете», которая «в пять раз быстрее, чем обычные ракеты». По его утверждению, «Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету» (цитата по «Интерфаксу»).

Впрочем, подчеркнул Трамп, сейчас у США есть другая ракета, «которая намного, намного быстрее», – «это самое мощное оружие». Он добавил, что лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин «завидуют нам». По его словам, зарубежные коллеги «не знают, что конкретно есть у нас, но знают, что это что-то такое, о чем они раньше даже не слышали».

Стоит отметить, что ранее Трамп уже неоднократно хвастался «супер-пупер-ракетой». В июле телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что испытания гиперзвуковой ракеты состоялись в марте 2020 года в акватории Тихого океана. Военные уверяют, что «супер-пупер» ракета превысила скорость звука в 17 раз, а испытания были признаны успешными.

Между тем, по оценкам наблюдателей, США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, а у Пентагона очень мало шансов принять на вооружение гиперзвуковые ракеты ранее 2023 года. CNN отмечает, что в Пентагоне признали причину отставания в развитии гиперзвуковых технологий. В военном ведомстве пояснили, что Вашингтон сознательно отказывался от адаптации этих технологий в пользу существующих образцов оружия. Значительный интерес к гиперзвуковым технологиям Штаты стали проявлять только после успехов Китая и России в этой области.

Москва, Наталья Петрова

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