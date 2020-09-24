«Дело не только в коронавирусе...» Путин объяснил, зачем необходимо трехдневное голосование

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вновь избранными губернаторами дал оценку трехдневному голосованию на региональных выборах в сентябре. По мнению главы государства, у голосования, растянутого на три дня, преимущество не только в том, что оно было безопасным с точки зрения риска заразиться Covid-19, но и в том, что это новшество позволило учесть позицию тех, кто ранее не всегда доходил до избирательного участка. Более того, как оценил Путин, сами выборы «прошли с высоким уровнем конкуренции».

Президент заявил, что на выборах были соблюдены все необходимые меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса, а «трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка» (здесь и далее цитаты по сообщению пресс-службы Кремля).

При этом, по оценке Путина, на выборах наблюдался высокий уровень конкуренции: «Был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов». В то же время, отметил президент, жалоб на нарушения стало меньше. «Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года», – сказал глава государства.

Напомним, трехдневное голосование на выборах разных уровней началось 11 сентября. В единый день голосования 13 сентября голосование завершилось в 83 регионах – в 18 из них жители выбирали губернаторов. По решению ЦИК выборы проводились в течение трех дней для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Впервые такая схема была опробована на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.09.20

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