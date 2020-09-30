Ругань, оскорбления и обвинения: в США прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Кандидаты в президенты США – действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник от демократов Джо Байден – провели первые предвыборные теледебаты. Они прошли в университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) и продолжались чуть больше полутора часов. Политики, за словесным поединком которых в эфире телеканала CBS News следили десятки миллионов американцев, не стеснялись в выражениях, перебивали друг друга, пытаясь донести свою позицию до телезрителей. Из их уст звучали жесткие обвинения в адрес друг друга, оскорбления и ругательства.

В начале дебатов во время обсуждения вопроса о медицинском страховании оппоненты обрушились друг на друга с обвинениями. Так, Байден назвал Трампа клоуном, лжецом, «щенком Путина» и худшим президентом в истории США, обвинив его в разжигании расистских настроений. Трамп, в свою очередь, постоянно перебивал противника по предвыборной кампании – дошло до того, что Байден попросил действующего президента «заткнуться на минуту». Трамп со своей стороны выразил сомнение в умственных способностях соперника, заявив, что кандидат от Демократической партии не может вспомнить название колледжа, в котором учился.

Действующий американский президент при этом не преминул упомянуть сына Байдена Хантера, назвав его работу на Украине проявлением коррупции. Байден-старший в ответ отверг обвинения сенаторов-республиканцев, ранее обнародовавших доклад о сомнительных сделках его сына с иностранцами.

Трамп, в свою очередь, счел лживыми обвинения СМИ в неуплате налогов, заявив, что в последние годы заплатил десятки миллионы долларов. При этом он в очередной раз пообещал опубликовать налоговую декларацию, когда она будет подготовлена.

Говоря о пандемии, Байден заявил, что у Трампа нет плана борьбы с коронавирусом, и предрек еще большее число смертей, если действующий президент не станет умнее и не будет реагировать на ситуацию с распространением инфекции быстрее, передает BBC. Трамп в ответ заявил, что в Байдене «нет ничего умного», отметив, что будь Байден президентом, умерли бы миллионы людей.

В ходе встречи политики упомянули Россию. Байден, в частности, упрекнул Трампа в том, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным он не поинтересовался о вознаграждении, которое российские спецслужбы якобы предлагали боевикам, связанным с «Талибаном» (запрещена в РФ), за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. На это Трамп ответил, что статья в New York Times на эту тему, не нашла подтверждения. Ранее он назвал публикацию газеты очередным примером «фальшивой заказухи».

Во время дебатов действующий президент США в очередной раз уклонился от прямого ответа на вопрос, признает ли он результаты президентских выборов, если проиграет. «Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп и вновь выразил недовольство по поводу почтового голосования, назвав его «полной катастрофой». Ранее он заявлял, что голосование по почте позволяет фальсифицировать выборы. Байден, в свою очередь, призвал сторонников доверять почтовому голосованию и пообещал, что не будет объявлять себя победителем выборов до окончания подсчета всех голосов.

Следующие дебаты кандидатов состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а затем 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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