ЕС продлил антироссийские санкции по делу Скрипалей

Совет Евросоюза на год продлил санкции за «разработку и применение химического оружия» в том числе в отношении четырех граждан России по делу об инциденте с отравлением экс- сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

«Совет сегодня принял решение продлить режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, причастных к разработке и применению химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», – говорится в сообщении Европейского Совета.

Данные ограничительные меры действуют отношении девяти человек: пятеро связаны с применение химоружия в Сирии и четверо причастны «к нападению на Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества «Новичок». Кроме того, под санкциями остается Научно-исследовательский центр Сирии (SSRC), который в ЕС называют «главной организацией сирийского режима по разработке химического оружия».

Такое же решение ЕС принимал и в октябре 2019 года.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Они находились в критическом состоянии, но врачам удалось их спасти. Тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя неделю заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, возложив тем самым ответственность за отравление на Россию. В Кремле отвергли обвинения властей Великобритании в адрес России.

Брюссель, Наталья Петрова

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