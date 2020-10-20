Россия готова на год заморозить ядерный арсенал ради продления ДСНВ

Россия предлагает США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) на один год и готова вместе с Вашингтоном заморозить на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва пойдет на заморозку ядерного арсенала только в том случае, если со стороны Соединенных Штатов не последует никаких дополнительных требований.

«Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», – добавили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство РФ также отметило, что Москва не получила официального ответа Вашингтона на ноту от 16 октября с предложением президента РФ Владимира Путина продлить действующий ДСНВ на один год без каких-либо дополнительных условий: «Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях». В связи с этим в МИД РФ рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США готовы временно продлить ДСНВ, если Москва и Вашингтон заморозят ядерные арсеналы. Также он выразил надежду на то, что это «джентльменское соглашение» одобрит российский парламент. Спецпосланник также объявил, что Вашингтон достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов к сделке «уже завтра».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ заявил, что США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по ДСНВ. Кроме того, замглавы МИД РФ назвал неприемлемым для России предложение США о заморозке тактических вооружений России из-за ядерной сделки. Судя по сегодняшнему заявлению МИД России, Москва в итоге согласилась на предложение Штатов об обоюдной заморозке ядерных арсеналов.

Как сообщал «Новый День», Россия и США ведут переговоры о продлении ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.20

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