Путин предложил продлить ДСНВ на год без дополнительных условий

Президент России Владимир Путин выступил с предложением предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без каких-либо дополнительных условий хотя бы еще на один год.

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», – подчеркнул российский лидер.

По его словам, это позволит не оставить все страны мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как ДСНВ. «Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнёрам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ», – обратился Владимир Путин к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.

«Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович», – ответил министр иностранных дел.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, в ответ на высказывание спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли заявил, что США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по СНВ-3.

В частности, Биллингсли заявил, что США готовы продлить ДСНВ, если Москва и Вашингтон заморозят ядерные арсеналы. Также он высказал надежду, что это «джентльменское соглашение» одобрит российский парламент. Спецпосланник также объявил, что Вашингтон достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов к сделке «уже завтра».

«Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», – сказал Рябков. Кроме того, замминистра назвал неприемлемым для России предложение США о заморозке тактических вооружений России из-за ядерной сделки.

Как писал «Новый День», Россия и США ведут переговоры о продлении ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.20

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