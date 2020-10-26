«Пора поставить последнюю точку»: премьер Японии высказался о переговорах по Курилам

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен поставить точку в переговорах по Южным Курилам, а также будет стремиться подписать мирный договор с Россией. Такое заявление прозвучало в ходе его выступления в парламенте.

По словам японского премьера, необходимо «поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений». Об этом сообщает ТАСС.

Суга пообещал, что будет «стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора» с помощью «откровенного диалога на уровне высших руководителей».

Напомним, в конце сентября японский премьер в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения двух стран. Суга заявил о намерении решить территориальную проблему и желании «в полной мере развивать японо-российские отношения».

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Путин и предшественник Суги на посту премьера Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 26.10.20

Губернатор Иркутской области ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. / До мира далеко: Баку и Ереван обвинили друг друга в срыве третьего перемирия. / «Тотальный разгром»: Зеленский проиграл по всей Украине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»