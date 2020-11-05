«У Кремля всё под контролем»: власти РФ – о тревожной ситуации с ковидом в стране

В Кремле расценивают ситуацию с распространением коронавируса в России как «весьма напряженную», но уверяют, что она находится под контролем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем, по его словам, главе государстве известно о сбоях в работе системы здравоохранения в ряде регионов, для их устранения налажена система экстренного реагирования.

Песков полагает, что удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Пресс-атташе Кремля добавил, что в противодействии коронавирусной инфекции Россия опирается, прежде всего, на свой весенний опыт, но, помимо этого, использует наработки других стран. «Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения», – подчеркнул Песков.

Надо отметить, что в России второй день подряд выявляют более 19 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов Covid-19 превысило 1,7 млн.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не планируют вводить тотальный локдаун в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, как это сейчас делают многие страны Европы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.11.20

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