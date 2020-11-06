Байден близок к победе: он обошел Трампа в ключевых штатах Пенсильвания и Джорджия

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания, который дает 20 голосов выборщиков. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, Байден лидирует на 5587 голосов. Он набирает 49,4%, а Трамп – 49,3%. В Пенсильвании на данный момент подсчитано 95% голосов, сейчас избиркомы считают бюллетени, присланные по почте.

На данный момент у Байдена 253 голоса выборщиков, указывает CNN. Если он выиграет в Пенсильвании, то преодолеет порог в 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимый для победы. Трамп набрал 213 голосов коллегии выборщиков, для победы ему не хватает 56 голосов. Чтобы оставить за собой Белый дом, ему нужно обязательно побеждать в Пенсильвании и еще в трех из четырех ключевых штатов, где продолжается подсчет голосов. Речь идет об Аризоне, Неваде, Северной Каролине и Джорджии.

Ранее сегодня Байден обошел Трампа в еще одном ключевом «колеблющемся» штате – Джорджия (16 голосов выборщиков), тогда как вчера отставал от действующего президента. Отрыв составил 1096 голосов. Оба кандидата набирают примерно по 49,4% после подсчета 98% бюллетеней.

Тем временем, Федеральное управление гражданской авиации США ограничило для полетов воздушное пространство над домом Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кроме того, воздушное пространство также временно ограничено над близлежащим центром Chase Center, где готовится сцена для возможной победной речи Байдена – если он в конечном итоге выиграет президентские выборы, передает CNN. Как заявляют помощники Байдена, кандидат от Демпартии сегодня, возможно, выступит с обращением к нации.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов затянулся из-за того, что около половины избирателей из-за пандемии проголосовали досрочно, в том числе по почте.

Вашингтон, Наталья Петрова

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