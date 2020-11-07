В Пенсильвании не будут считать бюллетени, полученные после выборов

Верховный суд США постановить отложить бюллетени, полученные в штате Пенсильвания после 3 ноября. Раньше этого потребовал штаб республиканцев.

Судья Сэмюэл Алито постановил, что избирательные комиссии всех округов штата Пенсильвания должны отсортировать бюллетени, полученные после дня выборов, сообщает телеканал CNN. Соответствующее распоряжение уже сделала госсекретарь штата.

Накануне республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием не считать в Пенсильвании бюллетени, которые пришли по почте после 3 ноября. Таким образом, решение судьи удовлетворило просьбу истца.

По последним данным, Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков, его соперник Джо Байден – 264. Для победы кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. Он допустил, что одержит победу, набрав более 300 голосов выборщиков.

В свою очередь Трамп еще ночью 4 ноября объявил себя победителем и заявил, что будет оспаривать в судах итоги голосования, если они будут не в его пользу. Штаб Трампа намерен требовать пересчета в нескольких штатах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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