Новые запреты, резервные койки и лекарства: губернаторам даны новые поручения по борьбе с Covid-19

Правительство России выдало новые поручения главам регионов в связи с ростом заражений коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Губернаторам, в частности, велено проанализировать текущую ситуацию с Covid-19 и при необходимости ввести дополнительные антикоронавирусные ограничения, но не допускать при этом негативных последствий для экономики.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия», – говорится в поручениях по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом 9 ноября.

О результатах работы региональные власти должны будут доложить в Роспотребнадзор до понедельника, 16 ноября, а далее – еженедельно.

Роспотребнадзору, в свою очередь, поручено еженедельно представлять в правительство доклад об эпидобстановке в регионах и о достаточности принимаемых там мер для борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, главам регионов поручили взять на личный контроль обеспечение медучреждений лекарствами, средствами защиты и средствами диагностики Covid-19, а также обеспечение лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Также губернаторы должны создать резерв «ковидных» коек.

Отчеты по этим поручениям главам регионов нужно представить до 16 ноября, далее информацию нужно будет предоставлять еженедельно.

В России с начала эпидемии выявили свыше 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, скончали 32 тыс. человек. За минувшие сутки зарегистрировано 21 608 новых заболевших. Суточная смертность от коронавируса обновляет рекорд второй день подряд – за последние 24 часа умерли 439 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.20

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