Экс-министр транспорта РФ отказался от губернаторского поста

Экс-глава Минтранса РФ Евгений Дитрих не займет пост врио губернатора Белогородской области.

Бывшему министру поступало предложение о губернаторской должности, но он от него отказался, сообщает РБК со ссылкой на источники. О причинах отказа собеседники издания ничего не знают.

Один из источников допустил, что отказавшись от поста главы региона, Дитрих может устроиться на работу в бизнес-структуры.

Ранее сообщалось, что Дитрих может возглавить Белгородскую область после ухода из Минтранса.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября после 27 лет руководства регионом, перейдя в Совфед. С тех пор регион остается без назначенного президентом врио губернатора.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку сразу трех федеральных министров – главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также руководителей Минтраса и Минстроя Евгения Дитриха и Владимира Якушева. Последний был назначен новым полпредом президента в УрФО вместо Николая Цуканова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.20

Госдума готова в срочном порядке принять законопроект о дистанционном образовании. / Полпред Якушев: «Нас ждет напряженный ноябрь и декабрь». / Ключевой штат США пересчитает голоса президентских выборов вручную. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»