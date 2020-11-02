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Понедельник, 2 ноября 2020, 18:09 мск

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СМИ: глава минтранса РФ стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области

Фото: пресс-служба Кремля

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих может покинуть свой пост и возглавить Белгородскую область, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и региональным властям. Собеседник издания в правительстве РФ подтвердил, что отставка Дитриха обсуждается.

В числе возможных претендентов на пост министра транспорта источники называют главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александра Нерадько. Еще один возможный кандидат – глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября после 27 лет руководства регионом, перейдя в Совет Федерации. С тех пор область остается без назначенного президентом врио губернатора.

Перед объявлением о своем уходе Савченко также ввел должность первого заместителя губернатора и назначил им бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, который и стал исполнять обязанности главы региона.

Москва, Светлана Антонова

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