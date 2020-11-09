Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры на должности руководителей Минэнергетики, Минстроя, Минтранса, Минприроды, Минвостокразвития и на пост вице-премьера. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами. Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех министров – руководителя Минтранса Евгения Дитриха, главу Минстроя Владимира Якушева и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Кроме того, глава правительства увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.

«Сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом я внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов Правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака», – сказал Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Ранее Новак занимал пост министра энергетики.

На должность главы Минэнерго Мишустин выдвинул Николая Шульгинова, нынешнего руководителя «РусГидро». Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого замруководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Как отметил Мишустин, «все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях» и «хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы».

Напомним, что экс-глава Минстроя указом Путина назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе вместо отправленного в отставку Николая Цуканова.

Согласно новому закону о правительстве РФ, подписанному президентом в минувшую пятницу, Госдума утверждает кандидатуры премьера, его заместителей и министров (кроме министров «силового блока»), а президент – назначает. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД президент назначает только после консультаций с Советом Федерации.

На прошлой неделе СМИ сообщили о скорых отставках главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра транспорта Евгения Дитриха. РБК со ссылкой на источники информировало, что Дитрих может возглавить Белгородскую область. Напомним, глава Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября после 27 лет руководства регионом, перейдя в Совет Федерации. С тех пор область остается без назначенного президентом врио губернатора.

Москва, Наталья Петрова

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