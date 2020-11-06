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Пятница, 6 ноября 2020, 18:21 мск

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СМИ: Глава Минприроды РФ готовится к отставке

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин может покинуть свой пост. Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю. В то же время в министерстве заявили, что о возможных изменениях в ведомстве будет официально известно в ближайшее время.

По данным Znak.com, основным кандидатом на пост министра природных ресурсов был глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Напомним, Кобылкина на пост министра в мае 2018 года назначил президент РФ Владимир Путин предложению Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост премьера. В последнее время министерство не раз критиковалось за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих может также покинуть свой пост в связи с будущим назначением на должность и.о главы Белгородской области.

Москва, Мария Вяткина

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