Кандидаты в правительство пришли знакомиться с депутатами Госдумы

Претенденты на высокие посты в федеральном правительстве начали знакомство с депутатами Государственной думы.

Например, кандидаты на должность вице-премьера Александр Новак и министра энергетики Николай Шульгинов несколько минут назад прибыли на внеочередное заседание комитета Госдумы по энергетике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампред этого комитета Дмитрий Ионин. «Впервые апробируется новая система формирования правительства через утверждение членов кабинета депутатами Государственной думы», – напомнил он.

Отметим, что в оппозиции к новой системе относятся без энтузиазма. Например, депутат от КПРФ Николай Езерский заявил «Новому Дню», что он не видит особой разницы: «Они и раньше ходили по комитетам, знакомились. Но решение принимаем не мы. Качественно ничего не изменилось».

Как уже писал «Новый День», сегодня премьер-министр Михаил Мишустин предложил думе кандидатов на несколько ключевых постов в правительстве. На должность главы Минэнерго Мишустин выдвинул Николая Шульгинова, нынешнего руководителя «РусГидро». Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого замруководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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