Госдума проголосует за будущих членов правительства уже завтра

Уже завтра депутаты Госдумы на очередном пленарном заседании проголосуют за претендентов на должности вице-премьера и пяти министров. Окончательное решение о включении этого вопроса в проект повестки будет принято сегодня на совете думы, который начнется в 16:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, днем прошли внеочередные заседания профильных комитетов – по энергетике, по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, где депутаты смогли встретиться с претендентами. Позже состоятся заседания фракций КПРФ, «Единой России» и ЛДПР, а завтра утром свое заседание проведет «Справедливая Россия».

«Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках совета думы, мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания», – цитирует пресс-служба спикера Вячеслава Володина.

Как уже сообщал «Новый День», ранее первый зампред комитета по энергетике, депутат Дмитрий Ионин рассказал, что на их заседание пришли кандидаты на должность вице-премьера Александр Новак и министра энергетики Николай Шульгинов. «Впервые апробируется новая система формирования правительства через утверждение членов кабинета депутатами Государственной думы», – напомнил он. Позже Ионин сообщил, что комитет решил поддержать обе кандидатуры.

Напомним, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин предложил думе кандидатов на несколько ключевых постов в правительстве. На должность главы Минэнерго Мишустин выдвинул Николая Шульгинова, нынешнего руководителя «Русгидро». Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого замруководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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