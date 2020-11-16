«Рассчитываю на конструктивные отношения»: Путин поздравил Санду с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля. Глава российского государства в поздравительной телеграмме выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – говорится в поздравлении.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору молдавского народа и надеются наладить рабочие отношения с новым президентом страны. «Наши отношения должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон», – заявил пресс-атташе Кремля журналистам.

По итогам второго тура выборов президента Молдавии, состоявшего накануне, экс-премьер, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,75% голосов. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он не признал итоги голосования и пообещал опротестовать результаты выборов. При этом он поздравил Санду с победой.

«Поздравляю предварительно Майю Санду, но я обязан защитить голос тех, кто за меня его отдал. На всех этапах – через ЦИК, суд, Конституционный суд», – заявил Додон на брифинге (цитата по Sputnik Moldova), отметив, что его штаб зафиксировал массу нарушений на прошедших выборах. Он также попросил своих сторонников не устраивать протестных акций.

В свою очередь Майя Санду на пресс-конференции заявила, что намерена выстроить сбалансированную внешнюю политику и вести прагматичный диалог со всеми странами, включая «Румынию, Украину, европейский страны, Россию и США». «Буду работать на всех граждан страны», – пообещала она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.20

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