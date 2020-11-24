«Он не может быть добровольцем»: в Кремле объяснили, почему Путин не привился от Covid-19

Президент России Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, потому что испытания российских вакцин еще не завершились. Об этом журналистам заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отметив, что глава государства не может быть вакцинирован в качестве добровольца.

«У нас еще не началась еще широкая вакцинация. В качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Это невозможно. Президент не может же несертифицированную вакцину использовать», – объявил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, Путин примет решение о вакцинации от Covid-19 после завершения испытания препаратов. «Сейчас закончатся уже все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом (о прививке – прим. ред.)», – отметил Песков.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны.

Как сообщал «Новый День», первая российская вакцина от коронавируса, «ГамКовидВак» («Спутник V») разработки центра Гамалеи, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев. При этом этим препаратом уже прививают группы риска – медиков и учителей.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч человек в разных регионах России. Препарат также проверят на 150 добровольцах старше 60 лет и на подростках.

Еще одна российская вакцина от коронавируса разработана центром имени Чумакова Российской академии наук. В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.11.20

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