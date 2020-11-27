Две стадии прививки от коронавируса могут свести на нет эффект от массовой вакцинации

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что два этапа введения вакцины от коронавируса могут создать сложности при массовом вакцинировании. Если человек второй раз не поставит прививку, это сведет на нет эффект от препарата.

В настоящее время наиболее эффективные вакцины от Covid-19 подразумевают две стадии введения препарата. «В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», – рассказала Баранова РИА «Новости».

Китайские ученые разработали прививку, которая ставится в один этап, но пока нет данных об эффективности этого препарата.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году и она будет добровольной и бесплатной. В гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи, а до конца года производители планируют выпустить более 2 млн доз препарата.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.11.20

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