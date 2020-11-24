Разработчики «Спутника V» повысили оценку эффективности вакцины и назвали ее стоимость

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на 42-й день после введения первой дозы превышает 95%. Об этом говорится в сообщении центра Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%», – отметили создатели препарата.

Разработчики при этом сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой инъекции (7-й день после получения второй иммунизации) составила 91,4%.

Данные показатели рассчитывались на основе анализа данных 18 794 добровольцев, которые получили первую и вторую дозу вакцины «Спутник V» или плацебо.

Всего в группе из 14 095 добровольцев, получивших вакцину, зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом.

«Согласно протоколу третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», ее промежуточная эффективность рассчитывается в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках – по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину. Второй промежуточный анализ эффективности применения вакцины «Спутник V» был осуществлен на основе распределения 39 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо (31 случай) и в группе, получавшей вакцину (8 случаев). При этом соотношение группы плацебо к вакицинированной группе составляет 1 к 3», – уточнили разработчики препарата, отметив, что полученные в ходе исследований промежуточные данные будут опубликованы в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

«По окончании фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях», – заявили создатели вакцины.

В РФПИ также сообщили, что стоимость одной дозы вакцины для международных поставок составит меньше 10 долларов – это более чем вдвое дешевле, чем вакцины производства BioNTech и Pfizer или Moderna. Россияне получат вакцину бесплатно.

Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили, что эффективность их антиковидной вакцины оценивается в 95%. Американская компания Moderna в свою очередь сообщила, что эффективность разработанной ею вакцины против коронавируса составляет 94,5%. Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность 70%. Разработчики российской вакцины «Спутник V» первоначально оценили эффективность своего препарата в 92%.

Также сообщалось, что стоимость дозы вакцины разработки Moderna составит от 25 до 37 долларов, а доза вакцины от BioNTech и Pfizer обойдется в 18 долларов.

Москва, Наталья Петрова

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