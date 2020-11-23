Британская вакцина от Covid-19 оказалась эффективна на 70%

Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность 70%. Об этом говорится в сообщении компании. Эти данные получены на основе промежуточного анализа клинических испытаний препарата в Великобритании и Бразилии. Всего исследования вакцины проводятся четырех странах, в том числе в США и ЮАР.

В фармкомпании отметили, что данный показатель основывается на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае вакцину вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее одного месяца, а во втором варианте вводились две полные дозы с интервалом не менее одного месяца. Первая схема показала эффективность на уровне 90%, а вторая – на уровне 62%. Комбинированный анализ обоих режимов привел к средней эффективности 70%.

По информации компании, вакцина формирует защиту от коронавируса через 14 суток или более после получения двух доз. Препарат хорошо переносится пациентами при обоих режимах дозирования. Никаких серьезных побочных эффектов подтверждено не было, подчеркивается в сообщении.

AstraZeneca готова произвести до 3 млрд доз вакцины в 2021 году, если регулирующие органы дадут разрешение на применение препарата.

В сообщении также указывается, что вакцина может транспортироваться и храниться при температуре 2-8 градусов по Цельсию не менее 6 месяцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал результаты испытания эффективности вакцины фантастическими, передает BBC, отмечая, что британский препарат намного дешевле вакцин от конкурентов – Pfizer и Moderna.

Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили, что эффективность их антиковидной вакцины оценивается в 95%. Американская компания Moderna в свою очередь сообщила, что эффективность разработанной ею вакцины против коронавируса составляет 94,5%. Разработчики российской вакцины «Спутник V» оценили эффективность своего препарата в 92%.

По предварительным данным, стоимость дозы вакцины разработки Moderna составит от 25 до 37 долларов, доза вакцины от BioNTech и Pfizer обойдется в 18 долларов. Разработчики «Спутник V» заявили, что их вакцина будет стоить значительно дешевле.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 23.11.20

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