Озвучены сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

«Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года», – приводит слова Голиковой «Интерфакс». Вице-премьер подчеркнула, что вакцинация будет добровольной. Сейчас, по ее словам, прививки от ковида ставят группам риска – медикам и педагогам.

Голикова также сообщила, что в гражданский оборот выпущено более 117 тыс. доз вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи, а до конца года производители планируют выпустить более 2 млн доз препарата.

Добавим, что до конца года в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским центром «Вектор». По информации Роспотребнадзора, к настоящему времени выпущено 25 тыс. доз вакцины, до конца года суммарно планируется выпустить 50 тыс. доз.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.11.20

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