«Дело осталось за выборщиками»: Трамп озвучил условие своего ухода из Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена.

«Конечно, я уйду. И вы это знаете», – сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос, передает Reuters.

При этом действующий президент заявил, что ему будет трудно признать свое поражение, потому что «мы знаем, что имело место массовое мошенничество».

«Это были сфальсифицированные выборы <...> на самом высоком уровне», – настаивает Трамп. При этом он не привел никаких доказательств.

Трамп до сих пор отказывается признать свое поражение, хотя ранее на этой неделе он согласился передать власть команде Байдена.

Ранее победу Байдена на президентских выборах признали еще два штата – Невада и Пенсильвания. Результаты голосования пока не подвели в Висконсине, Джорджии и Аризоне.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Заседание коллегии выборщиков, которые назовут имя нового президента США, пройдет 14 декабря. Церемония инаугурации главы государства намечена на 20 января.

Вашингтон, Наталья Петрова

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