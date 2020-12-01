Премьер Японии выступил за скорейшее подписание мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга выступил за скорейшее решение территориального вопроса с Россией и подписание мирного договора между двумя странами. Такое заявление японский премьер сделал во вторник на встрече с жителями города Нэмуро на острове Хоккайдо, передает ТАСС.

«Хотя прошло 75 лет после завершения [Второй мировой] войны, не решена проблема северных территорий и не подписан мирный договор. Мы преисполнены мыслями о том, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее», – заявил главы правительства Японии. Отметим, что северными территориями в Японии называют южную часть Курильских островов.

Напомним, в конце сентября японский премьер в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения двух стран. Суга заявил о намерении решить территориальную проблему, не оставляя ее будущим поколениям, и желании «в полной мере развивать японо-российские отношения».

«Мы намерены и дальше шаг за шагом двигаться к решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора, что является основным курсом нашей страны», – подчеркнул сегодня Суга.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Путин и предшественник Суги на посту премьера Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Токио, Наталья Петрова

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