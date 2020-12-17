Путин о новых партиях в Госдуме: кого избрать, решают избиратели

Будут ли обновления в партийном составе Госдумы по итогам предстоящих в 2021 году парламентских выборов в России, зависит от избирателей. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, не пора ли старой оппозиции уступить место молодым партиям на парламентских выборах.

«Решение о смене политических тяжеловесов принимают избиратели, это решают граждане на выборах, кого поддержать», – сказал глава государства.

«Наша политическая система дает больше возможностей для участия молодых партий. До 16 партий смогут участвовать в выборной кампании без сбора подписей. Кого избрать, решает избиратель», – подчеркнул Путин.

«Традиционные партии озвучивают полярные точки зрения по целому ряду проблем, но каждая из них выступает с патриотических позиций, решая задачи. Подходы разные, но цель одна – благополучие страны», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.12.20

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