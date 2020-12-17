Путин высказался о новом сроке: «Разрешение есть, дальше посмотрю»

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не решил, пойдет ли на президентские выборы в 2024 году. Возможность баллотироваться на новый срок действующий глава государства получил после изменения Конституции.

«У меня есть универсальное правило. Надо понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны? Если пойдет, то стоило», – заявил Путин.

«Я решение не принял, пойду ли на выборы. Что касается стабильного развития страны, это много стоит. Но формально разрешение от народа есть, делать или не делать – посмотрю», – отметил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.12.20

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