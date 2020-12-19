Госдеп США официально заявил о закрытии оставшихся в России генконсульств

Госдепартамент США уведомил конгресс о планах прекратить работу двух оставшихся в России консульств.

Этот шаг стал ответом на решение правительства РФ (принятое в 2017 году) ограничить число американских дипломатов, работающих в России, возникшие в связи с этим кадровые проблемы и «тупиковую ситуацию из-за дипломатических виз», пишет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей Госдепа.

Консульство США во Владивостоке закроют полностью, в Екатеринбурге решено приостановить работу. Граждан США, работающих в этих дипведомствах, переведут в посольство США в Москве, российских сотрудников уволят. Заявляется, что это позволит сэкономить более 3 млн долларов в год.

В Госдепе уверяют: в отношении российских консульств в США никаких мер не планируется.

Напомним, что генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке из-за коронавируса сейчас работают в ограниченном режиме, оказывая только экстренные услуги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закрытие двух консульств США в России не скажется на отношениях двух стран.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.12.20

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